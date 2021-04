La Gazzetta dello Sport: “Il muro del Toro, da super Bremer ai muscoli di Izzo”

Rassegna Stampa / Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La Gazzetta dello Sport in questo mercoledì si concentra sulla ritrovata solidità difensiva del Torino. Era da quasi due anni che i granata non apparivano così compatti nel reparto difensivo. Si legge: "Se tornerà il muro granata è ancora presto per immaginarlo, intanto l’opera di ricostruzione segna un nuovo e significativo passo in avanti: per la prima volta da quando Davide Nicola siede sulla panchina del Toro (19 gennaio), da ieri mattina può avere a disposizione tutti i difensori garantiti da un reparto ampio, ricco e che offre tante alternative. Una ritrovata abbondanza in un settore ad alta sensibilità e centrale nella struttura del progetto tecnico granata, che potrà rappresentare una ricchezza e una risorsa di una certa rilevanza in vista del rush finale del campionato. Perché oltre ad aumentare la competitività interna, offrirà a Nicola l’opportunità di avere sempre opzioni diversificate e di livello, soprattutto a partita in corso".