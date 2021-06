La Gazzetta dello Sport: “Juric, oggi vertice con Vagnati. Rosa e ritiro da definire”

Le pagine dedicate al Torino dei principali in edicola

Ivan Juric ha molta voglia di preparare al meglio la stagione che verrà. Il tecnico è in città e incontrerà Cairo e Vagnati, con i quali verrà a conoscenza del mondo granata che lo aspetta e definirà le priorità future. Nei discorsi tra i tre si programmerà l'annata 21/22, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Le prossime giornate non si riempiranno solo di sensazioni, ma di decisioni. Serviranno al tecnico e alla dirigenza per completare le riflessioni sui calciatori dell’organico attuale: compresi anche i tanti rientri dai prestiti, il Toro riparte con un parco giocatori ampio. Si scenderà nei dettagli della programmazione tecnica, per capire, in primis, chi avrà le caratteristiche per far parte del nuovo progetto. E poi su quali calciatori invece le valutazioni saranno congelate nell’attesa degli esami in ritiro, e chi invece saluterà. Lo step successivo è una conseguenza: individuare in quali reparti il Toro punterà a rafforzarsi e quali caratteristiche dovranno avere i futuri acquisti. Infine c’è il programma estivo da completare, e qui il Toro è a ottimo punto: raduno il 6 luglio al Filadelfia, ritiro dal 13 a Santa Cristina Val Gardena. Cinque amichevoli prima della Coppa Italia: tre in Alto Adige (possibile pure contro qualche squadra straniera), il 31 luglio alle 18.30 a Rennes (in Francia), l’ultima il 7 agosto".