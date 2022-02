La Stampa: “4 giocatori per un solo posto in attacco”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Con all'inizio solo Sanabria e Zaza, ora Juric ha guadagnato Pellegri e Seck, e Belotti potrebbe rientrare a breve, forse in tempo per il derby contro la Juventus di venerdì 18 febbraio. "Sanabria - scrive La Stampa - è l’attaccante che fa giocare bene la squadra, racconta Juric ed è difficile dargli torto: con il paraguaiano i movimenti e l’armonia tra i reparti nasce spontanea. Pellegri deve crescere di condizione e, poi, si candiderà ad un finale di stagione con i botti: il Toro può diventare il suo grimaldello per il grande salto. Belotti parte da dietro e non perché il lungo addio del capitano è in campo da almeno otto mesi e condiziona le scelte del tecnico. Il Gallo deve rincorrere, senza garanzia alcuna, per il semplice motivo che, quest’anno, la cattiva sorte non lo ha mai abbandonato", visti i molteplici infortuni che lo stanno ancora tenendo lontano dal campo.