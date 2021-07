La Stampa: “Annullata l’amichevole con il Bochum”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'amichevole che si sarebbe dovuta giocare nel pomeriggio tra Torino e Bochum, squadra tedesca promossa in Bundesliga, è stata annullata causa Covid. Un giocatore della squadra tedesca è risultato positivo, e la squadra granata, solamente ieri in tarda serata ne è venuta a conoscenza, decidendo così di non rischiare i suoi giocatori e di annullare la partita. Dopo l'amichevole contro il Merano, prova positiva per i ragazzi del Toro che hanno vinto 11-0, Juric cerca una possibile squadra per sostituire il Bochum, ma poter mettere comunque alla prova i suoi giocatori. Al momento è soltanto un'ipotesi, ma Juric aveva già fatto le sue considerazioni sulla possibile formazione che sarebbe andato a schierare: Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa avrebbero trovato posto Izzo, Bremer e Buongiorno, in mezzo al campo sarebbe stato sicuramente titolare Mandragora, che si è rivelato essere leader della squadra in questi giorni di ritiro, affiancato da Ansaldi e Aina e in attacco, Sanabria avrebbe trovato più spazio, diventando il temporaneo sostituto di Belotti, che sembrerebbe tornare insieme alla squadra il 2 agosto.