La Stampa: “Belotti e Bremer, futuro incerto ma il presente è a tinte granata”

Il loro futuro è incerto, probabilmente sarà lontano da Torino, ma il presente è focalizzato sulla causa granata. Belotti e Bremer daranno il massimo per questo finale di stagione, come riportato sull'edizione odierna de La Stampa: "Comunque vada un bel posto nella storia del Toro ce l’hanno assicurato. Sono gli acquisti migliori del club di Cairo, hanno dipinto un’epoca e tenuta accesa la fiammella nei momenti peggiori, ma adesso annusano il momento che si sperava potesse non arrivare mai. L’addio delle bandiere. Come Belotti, simbolo assoluto, ma anche Bremer, la più grande sorpresa. Cioè la fabbrica del gol e il difensore dei record, un bel pezzo di Toro anche se sono solo in due. Quasi 350 partite in granata che rischiano di essere arrivate nel rettilineo finale della lunga avventura. Undici anni, la somma: nel 2015 è stato acquistato il Gallo dal Palermo, tre anni dopo il brasiliano - allora semi sconosciuto - dall’Atletico Mineiro. Sfileranno, senza più interruzioni del campionato, nelle nove giornate che restano alla fine. Serviranno al Toro per rimettere in ordine una stagione che si sta complicando e ai due calciatori anche per schiarirsi un po’ le idee".