La Stampa: “Belotti sfida il Napoli pensando a Pulici”

Sono 100 i gol in Serie A segnati dal Gallo Belotti che lo hanno portato ad essere il secondo marcatore all-time della storia del Torino: davanti a lui c'è solamente più Pulici che ne ha segnate ben 134. "Quel numero - scrive il quotidiano - è ancora troppo distante per pensarci, ma con il totem dei bomber il Gallo ha ancora una sfida aperta: se dovesse agguantare di nuovo la doppia cifra raggiungerebbe proprio uno dei due gemelli del gol che ci è riuscito per 7 stagioni consecutive. Gli mancano 2 reti per arrivare a 10". E in queste ultime tre giornate il Gallo senza dubbio proverà a raggiungere la doppia cifra anche in questa stagione.