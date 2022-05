La Stampa: “Claudio Sala: ‘A Superga si capisce cos’è il Toro'”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, sulle colonne de La Stampa c'è spazio per un'intervista a Claudio Sala, calciatore dell'ultimo Torino scudettato e autentica leggenda granata, che per 5 anni consecutivi ha avuto l'onore di leggere i nomi degli Invincibili sulla lapide di Superga. Queste le sue parole: "Chi non è ancora stato a Superga capirà cos’è il Toro, entrerà a contatto con la sua storia. Quando la conosci non puoi più evitarla, anzi la amerai perché è una cosa unica. Quando io ho letto i nomi per la prima volta, eravamo in lotta per lo scudetto, il calore della gente ci diede la spinta decisiva per superare la Juventus. Per me tornarci è sempre qualcosa di speciale: lo farò anche oggi. Belotti? Sarà una giornata ancora più importante per lui. Si sentono voci che lo danno in partenza, speriamo siano indizi sbagliati".