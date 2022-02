La Stampa: “Il gol del pari annullato a Belotti fa discutere”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Una caduta che fa rumore - si legge su La Stampa - . Il Toro lascia strada al Venezia perdendo sul terreno dove ha costruito la sua dote di credibilità: duelli e aggressività, forza fisica ed equilibrio". La formazione granata inizia bene, ma poco dopo comincia una partita in salita fino al ribaltone: segna Brekalo, rispondono Haps e Crnigoj con un Venezia che ritrova il successo dopo ben dieci sfide. "Dentro la sconfitta c’è anche spazio per il gol del 2-2 al 90’ cancellato a Belotti per un fuorigioco di un piede di Pobega". Su La Stampa troviamo anche le pagelle dei granata, ma il quotidiano assegna le uniche due sufficienze a Bremer e all'autore della rete del vantaggio: Josip Brekalo. "Il sesto sigillo personale in campionato ha la colpa di arrivare troppo presto: il croato è il più pericoloso là davanti, ma là davanti manca la giusta armonia". Per quanto riguarda il difensore del Torino, invece, "fa quello che deve limitando il gigante Henry: se il Toro capitola le responsabilità sono altrove".