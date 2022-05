La Stampa: “Il Toro ora va all-in su Praet, punto interrogativo per Pjaca”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo l'addio annunciato di Brekalo, il tecnico Juric e la dirigenza granata si interrogano sugli equilibri e sulle mosse giuste da compiere per costruire la trequarti della prossima stagione, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "Invece, l’addio amaro dell’ex del Wolfsburg ha smontato il castello che Juric era riuscito a mettere in piedi a fatica all’inizio della stagione. Quel gioco delle coppie che quest’anno ha contraddistinto il cammino dei granata e ha riguardato uno dei ruoli cardine della filosofia di calcio del croato: i trequartisti. [...] Di quattro, diventati poi cinque con l’avanzamento di Pobega, il rischio è che ne resti al massimo soltanto uno. Adesso il Toro proverà il tutto per tutto con il Leicester per trattenere Praet, lui sì indispensabile per Juric. Avrà carte migliori con i soldi risparmiati per Brekalo (11 milioni), ma anche gli inglesi potranno approfittare della situazione per farsi pagare in contanti il giocatore belga: costa 15 milioni. I granata vorrebbero rinnovare il prestito, con l’obiettivo di riscattarlo tra dodici mesi con un prezzo migliore. L’addio, inaspettato, a Brekalo apre anche una piccola speranza alla permanenza di Pjaca, che in origine era il preferito dell’allenatore. In questo caso il problema non è il costo, cinque milioni per prelevarlo dalla Juventus, ma il fisico gracile di un calciatore che anche nella stagione del rilancio non l’ha lasciato in pace".