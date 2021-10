La Stampa: “Juric alla ricerca di un Toro più credibile agli occhi di Cairo”

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti sul Torino nei principali quotidiani in edicola

Le riflessioni nelle pagine de La Stampa prendono spunto dalle parole in conferenza stampa di Ivan Juric: "Non mi pongo limiti, voglio solo raggiungere il massimo: in questo gruppo occorre ribaltare le gerarchie e far venire fuori quelli che saranno i nuovi leader...". Una necessità che si vedrà già a partire dalla gara con la Sampdoria, una "squadra in grado di scrivere ogni verdetto". A Torino i granata ritroveranno l'ex Fabio Quagliarella, "capitano inossidabile della Sampdoria, rimpianto del Toro. Uno dei migliori prodotti della scuola del Filadelfia degli ultimi 30 anni, però con la maglia granata ha vissuto gli anni meno esaltanti della sua carriera" scrive il quotidiano, ripercorrendo la carriera dell'attaccante.