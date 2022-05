La Stampa: “Juric-Tudor, nemici mai: il derby croato delle panchine”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Hellas Verona-Torino è una sfida che metterà di fronte due tecnici amici, entrambi croati e che si sono messi in mostra al Verona. Si tratta ovviamente di Tudor e Juric, che domani - sabato 14 maggio - saranno di nuovo faccia a faccia nel match del Bentegodi dopo la vittoria del granata per 1-0 nell'incontro d'andata. I due sono da sempre legati e presentano caratteristiche comuni a livello di carriera, mentre molto diverse a livello caratteriale. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, scrive così dei due: "Caratteri diversi, con il gialloblù quasi mai sopra le righe e il granata quasi sempre senza filtri, ma stessa idea di calcio. Juric e Tudor si conoscono fin da quando giocavano nell’Hajduk Spalato. Sono diventati subito grandi amici e si frequentano ancora oggi. La loro carriera ha viaggiato su corsie parallele: sono andati via dalla loro città a distanza di 12 mesi l’uno dall’altro, poi hanno cominciato l’avventura da allenatore quasi nello stesso momento. Curiosamente ci è riuscito prima Tudor, accettando l’offerta dell’Hajduk, mentre l’anno dopo (2014) Juric esordiva in Serie C sulla panchina del Mantova: è partito più indietro, ma ha recuperato in fretta".