La Stampa: “Juric vuole più fantasia. Amichevole a Rennes a rischio”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Il Torino vince 5-1 contro il Brixen in amichevole in un test di certo poco probante ma qualche piccola indicazione c'è stata, come si legge sulla Stampa: "Dalla panchina Juric non ha mai smesso di indicare ai suoi ragazzi cosa e come farlo e su un punto ha perso la voce: il tecnico croato chiede, e si aspetta, un’occupazione della linea d’attacco a quattro o cinque interpreti per ogni offensiva. Là davanti c’è spazio per la fantasia dei singoli in un quadro ben definito: occorre pensare che ci sia sempre un compagno qualche metro più avanti o sul fronte opposto da innescare con intensità e ritmo. Oggi, dopo dieci giorni di ritiro, non è pensabile che il lavoro sia concluso e, per questo, ci si può accontentare delle buone intenzioni e della buona volontà dei singoli".