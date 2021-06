La Stampa: “La Primavera vince e riapre la corsa salvezza”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa oggi fa il punto della situazione sulla Primavera del Torino che dopo la vittoria 4-1 di ieri contro il Bologna ha riaperto fortemente i discorsi salvezza. Con i tre punti guadagnati ieri il Toro accorcia su quartultimo posto occupato proprio dai rossoblu che ora sono solamente due lunghezze avanti. Il quotidiano piemontese chiude scrivendo del fatto che domenica, in occasione del derby contro la Juventus, i ragazzi della Primavera potrebbero tornare a giocare sul prato del Filadelfia. Si tratta di una mossa che certamente potrebbe dare una mano ad una squadra in crescita come il Toro Primavera di Coppitelli.