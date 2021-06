La Stampa: “La visita di Juric ai luoghi del Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta la visita del nuovo tecnico del Torino Ivan Juric ai luoghi dove giocano e si allenano i granata. Alle 11:30 l'ex allenatore del Verona ha iniziato la sua visita dallo stadio Grande Torino per poi spostarsi al Filadelfia dove i giocatori del Toro si allenano. Juric in questa visita è sempre stato accompagnato dal DS Davide Vagnati e dal DG Antonio Comi, assente invece il presidente Urbano Cairo. La giornata è terminata nella sede del Torino di via Arcivescovado dove si è potuto fare il punto della situazione sull squadra e sul mercato.