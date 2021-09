La Stampa: “Sanabria rompe il digiuno con il Paraguay, ora punta la Salernitana”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Dopo il gol di Sanabria con il suo Paraguay firmato nel match di qualificazione ai Mondiali in Qatar, ora l'attaccante è pronto a prendersi il Torino. Allo stadio Defensores del Chaco, Sanabria ha stampato un gol da vero centravanti con un tocco al volo sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere del Napoli Ospina. Prodezza che, alla fine, non ha consentito al Paraguay di conquistare tre punti importanti, ma è servita molto di più al Toro per valutare la condizione del suo giocatore.