La Stampa: “Juric agita le acque sul mercato, ma la testa è al Sassuolo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Ci sono le condizioni ideali per continuare a sognare - scrive il quotidiano La Stampa nell'edizione odierna - Il Toro arriva all’appuntamento con l’entusiasmo di quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Affronterà la squadra di Dionisi nel suo terreno preferito, lo stadio "Grande Torino" dove ha battuto sei delle ultime sette avversarie. E di solito - prosegue La Stampa - tolte le prime otto, è quasi sempre stato una sentenza. Questo Toro non può più nascondersi, anche se gli farebbe comodo ancora per un po’". Il Toro sta affrontando una stagione all'insegna del miglioramento e contro il Sassuolo oggi, domenica 23 gennaio, potrebbe arrivare anche il primo record in granata di Juric: la terza vittoria consecutiva manca dal 2019. Nel frattempo tiene sempre banco il calciomercato: "E' attesa la conclusione della trattativa per Pellegri, poi ci sarà l’assalto al difensore Gatti e lo spazio per un colpo in extremis, probabilmente a centrocampo".