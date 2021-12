La Stampa: “Toro e il mal di trasferta: media horror fuori casa”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Ormai è assodato, lontano da Torino i granata faticano. Se l'Olimpico è diventato una specie di fortino, lontano dalle mura amiche i granata non riescono ad esprimersi come vorrebbero, sia a livello di risultati sia, a volte, di gioco espresso. Di questo mal di trasferta si parla oggi su La Stampa: "Il problema per l'allenatore croato è che tutti o quasi gli sforzi vengono vanificati dai risultati raccolti fuori città, dove quello scatto auspicato per una ragione o per l'altra non è mai avvenuto. Sia in termini di risultati contro le grandi (tre sconfitte per 1-0 contro Napoli, Milan e Roma), che contro squadre alla portata: 1-1 a Venezia e Cagliari, sconfitta a La Spezia. Un profondo rosso per il Toro che ha conquistato appena 5 punti nelle prime 8 partite, facendo meglio di poco solo delle squadre che lottano per non retrocedere e scoprendosi a sorpresa ancora molto fragile".