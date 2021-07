La Stampa: “Toro, nella vittoria contro il Merano ricompare Millico”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa questa mattina scrive della bella prestazione di Vincenzo Millico che, nell'amichevole di ieri giocata dal Torino contro l'Obermais Merano, ha segnato due gol. Il primo match di questo ritiro pre-campionato è terminato 11-0 in favore dei granata che affrontavano una formazione che milita in Eccellenza. Una delle notizie migliori per il tecnico del Toro Ivan Juric è stata proprio il rendimento di Millico che è sembrato molto in forma in questo inizio di ritiro. Il classe 2000 è stato schierato dall'allenatore croato sulla trequarti al fianco di Verdi e alle spalle dell'unica punta Sanabria. Si tratta di una posizione che l'ex Primavera ha nelle sue corde e che potrebbe consentirgli di mettersi definitivamente in luce come testimoniato dalla doppietta realizzata ieri. Ora starà a lui farsi trovare pronto quando inizieranno le partite ufficiali anche perché dovrà riscattare la scorsa pessima stagione nella quale ha giocato pochissimo tra Torino e Frosinone.