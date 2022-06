La Stampa: “Tra i sostituti di Bremer ci sono le opzioni Okoli e Sacko”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa riporta una notizia sul mercato difensivo del Torino. In seguito all'uscita di Bremer dal Toro, i granata hanno puntato a due soluzioni come sostituti del brasiliano. Non sarà semplice trovare un centrale forte come Bremer, che ha vinto il premio di miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A. Per provare a sostituirlo il quotidiano piemontese fa i nomi di Caleb Okoli di proprietà dell'Atalanta e di Falaye Sacko, difensore 27enne di proprietà del Vitoria Guimaraes.