Tuttosport: “Berisha prepara il suo sorpasso a Milinkovic-Savic”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni alla vigilia della Salernitana

Tuttosport dà spazio a Josip Brekalo, pronto all'esordio con la maglia del Torino. E poi si parla del portiere Etrit Berisha, che punta al sorpasso su Vanja Milinkovic-Savic. Si legge: "Anche per Berisha è arrivato il giorno della presentazione. Sulla carta è il vice Milinkovic-Savic ma il campo potrebbe ribaltare la situazione. «Da quando ho iniziato a parlare con Vagnati - attacca il numero uno albanese - la mia idea è sempre stata quella di raggiungere Torino per aiutare la squadra. Anche se mi avessero detto che ero il titolare avrei dovuto conquistarmi il posto. Di sicuro non c’è niente. Ci sono tante partite e non mancherà l’occasione per dimostrare il mio valore. Quindi sto lavorando per farmi trovare pronto quando avrò la possibilità di giocare»".