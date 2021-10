Tuttosport: “Caos dottori, non c’è intesa tra Juric e Minafra”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Le parole del dopo derby hanno evidenziato un problema importante in casa Toro, ovvero quello degli infortuni. Contro la Juve mancavano Belotti, Pjaca e Praet, ai quali si è aggiunto in un secondo momento Verdi, tutti alle prese con problemi fisici da molto tempo. In questo senso Juric è stato chiaro: "Infortuni? Vedo cose che non sono normali. Non so perché abbiamo così tanti infortunati e perché ci mettano così tanto a recuperare. Su queste situazioni è necessario alzare il livello perché quello che ho visto non va bene. Dal mio punto di vista occorre crescere in questa gestione: non è all’altezza della situazione, ma neppure vicino a una cosa normale". Questa l'analisi di Tuttosport, che nell'edizione odierna si è espresso sull'argomento: "La verità è che Juric ha messo nel mirino lo staff medico e fisioterapico. Il responsabile è il dottor Paolo Minafra, un altro “spallino” portato da Vagnati, fra i tantissimi altri sparsi tra staff, segreteria e settore giovanile. Il problema urgente e prioritario è che i giocatori non recuperano. Chiaro che Vagnati difenderà sino alla fine i suoi uomini anche contro le accuse di Juric, ma è altrettanto vero che all’interno della società qualcosa si è incrinato; altrimenti non affiorerebbe ogni giorno una polemica. Intanto al Filadelfia sono arrivati alcuni macchinari, chiesti proprio da Minafra e dal preparatore atletico Paolo Barbero: dovrebbero aiutarli nel loro lavoro".