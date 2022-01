Tuttosport: “Fares c’è, adesso Pellegri. Verdi-Samp: nuovi contatti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa oggi il punto sulla situazione mercato in casa Toro. La giornata di ieri - giovedì 13 gennaio - è stata quella decisiva per portare in granata Mohamed Fares, esterno algerino di proprietà della Lazio che in questa stagione era in prestito al Genoa. Si legge: "I granata hanno ottenuto le stesse condizioni dei rossoblù: prestito con diritto di riscatto che oscilla tra i 5,5 milioni e i 6". Nel frattempo si cerca un rinforzo nel ruolo di centravanti, dato il futuro incerto del Gallo Belotti e la situazione di Zaza, sempre più ai margini del progetto Juric. "Gli sforzi si stanno concentrando su Pietro Pellegri, 20 anni, attaccante del Milan, in prestito dal Monaco. I granata stanno intensificando i contatti con le due società per prendere in prestito con diritto di riscatto la giovane punta che Juric ha chiesto e che è sicuro di rilanciare. La prossima settimana dovrebbe essere decisiva". C'è anche movimento per ciò che concerne il mercato in uscita. Su Simone Verdi avrebbe messo gli occhi la Sampdoria ("I contatti fra Daniele Faggiano e Davide Vagnati si stiano intensificando a proposito di questo affare. Si lavora su un prestito con diritto di riscatto per far sì che le due parti raggiungano l’accordo"). Nel frattempo "su Daniele Baselli ci sono Cagliari, Bologna, Genoa e Brescia, mentre su Ben Lhassine Kone si sono posati gli occhi di Spal, Perugia e Alessandria". In uscita ci sarebbe anche Aina: su di lui c'è il Leeds.