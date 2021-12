Tuttosport: “Intreccio di mercato col Cagliari, Izzo e Rincon per Joao Pedro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Cagliari-Torino sul campo, ma anche in ottica calciomercato. La sfida tra i rossoblù e i granata è stata l'occasione per riaprire vecchi discorsi, che potrebbero portare a scenari interessanti: nello specifico, a Mazzarri interessano Izzo e Rincon, mentre il Toro non ha mai abbandonato il sogno Joao Pedro. Il tema viene ripreso su Tuttosport: "Domenica sera e lunedì mattina, prima del match, ci sono stati incroci di mercato tra il Torino e il Cagliari. Perché tra i due club stanno lievitando operazioni di un certo interesse per il presente e il futuro. Davide Vagnati e Stefano Capozucca si sono visti e rivisti. L'input lo ha lanciato Mazzarri. Il tecnico del Cagliari [...] ha chiesto Armando Izzo per rinforzare una difesa che fa acqua da tutte le parti. [...] Sempre Mazzarri accoglierebbe a braccia aperte pure Tomas Rincon, 33 anni, guerriero del centrocampo che al Toro è scivolato tra le riserve. E così arriviamo al dunque: il Toro è deciso a dare Izzo e pure Rincon al Cagliari, ma contestualmente vuole riaprire la trattativa Joao Pedro, giocatore che i granata inseguono da un paio di stagioni e che piace sempre alla Fiorentina".