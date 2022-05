Tuttosport: “Juric alza la voce, obiettivo alzare l’asticella”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nel day after della sconfitta con il Napoli, fanno rumore le parole di Ivan Juric. "Il tecnico alza la voce - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - per evitare i guai sul mercato di un anno fa". Juric ha sottolineato come si siano poste ottime basi in questa stagione, ma ora chiede di più: "Sarà Cairo che valuterà se fare qualcosa in più per lottare per l'alta classifica. Il mio tipo di gioco è chiaro, mi servono giocatori dinamici e bravi nelle due fasi. A Verona sono stato seguito, vedremo se anche qui sarà così".