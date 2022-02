Tuttosport: “Miniera Bremer: soldi più giocatori”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport parla del centrale difensivo del Torino Gleison Bremer, che, con ogni probabilità, a fine stagione saluterà la piazza granata, per raggiungere nuovi lidi, probabilmente da Champions. Le pretendenti per il giocatore sono tante e Cairo non ha intenzione di perdere l'occasione di ricavare un bel bottino. Si legge: "Cairo valuta già Bremer non meno di una quarantina di milioni e se a gioco lungo le trattative decollassero con club di Premier, ad esempio, il club granata potrebbe pure battere meglio la grancassa, per batter cassa: lassù circolano più soldi". Su Bremer ci sono però anche diversi club di Serie A, pronti anche eventualmente ad offrire alcune contropartite tecniche. La Juventus potrebbe ritoccare le cifra del riscatto di Mandragora, il Milan potrebbe inserire nell'affare alcuni giovani del calibro di Lazetic, Colombo e Gabbia, mentre l'Inter uno o più tra Mulattieri, Gagliardini, Sensi, Salcedo ed il portiere Radu. A prescindere dall'affare che si vuole portare a termine comunque, per il Toro il diktat resta sempre lo stesso: "Sì a eventuali aggiunte in prestito (con diritto di riscatto) utili e funzionali all’interno di una rosa senza scommesse al buio, anche con giovani di qualità da far crescere gradualmente, ma no a scarti ed esuberi buoni soltanto, nel caso, a riempire numericamente le mancanze della rosa di Juric".