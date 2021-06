Tuttosport: “Obiettivo Dimarco per la difesa. Messias e Ramirez per la trequarti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali in edicola

Con l'arrivo del nuovo tecnico e con la fine di un campionato, è già tempo per il Toro di pensare alla stagione successiva. Il calciomercato ha ormai aperto i battenti e i granata mai come quest'anno hanno bisogno di rinforzi per non ripetere un'annata terribile come quella appena conclusasi. Gli obiettivi di Cairo, Vagnati e Juric sono i seguenti, come riporta Tuttosport. "Al Toro piace Federico Dimarco, quello dei gol pazzeschi, rifilati anche ai granata col Verona che fu di Juric. L’Inter parla chiaro: prima anche strategicamente dicendo che il giocatore serve, per ragioni che vanno dal modulo proposto da Inzaghi alla compilazione delle liste, quindi aprendo alla cessione, ma più avanti e comunque a una iniziale richiesta di 12 milioni. Potranno poi essere 10, ma non di meno. E dal Verona il tecnico granata preleverebbe molto volentieri pure Gunter, lui da aggiungere a Izzo e Bremer nella linea dei difensori titolari. Vuskovic in questo momento è congelato; resta la candidatura di Glik. Per il centrocampo invece una soluzione può arrivare da Gaston Ramirez, uruguaiano che si svincola dalla Samp e che un anno fa era andato a mezzo passo dall’accordo con Cairo e Vagnati Ora le parti, cioè il Toro e l’entourage del sudamericano hanno iniziato a riallacciare i discorsi. I granata tengono in considerazione il discorso anche nell’ottica di non doversi preoccupare del cartellino, mentre Ramirez risulta gradire parecchio la prospettiva di lavorare con Juric. Il quale già lo aveva richiesto per il Verona, un anno fa. Ricevendo invece quel Barak che piace a Vagnati, ma che sarà complesso portare via ai gialloblù. Per caratteristiche tattiche simile a Barak è invece Messias del Crotone, come il ceco capace di agire sia da mezzala che da trequartista: con i calabresi se ne sta parlando, ma c’è da vincere la concorrenza di Fiorentina e Genoa. Negli scorsi giorni al Toro si è intanto proposto Vazquez (32 anni), a sua volta svincolato dal Siviglia".