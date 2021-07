Tuttosport: “Rinnovo di Singo prima dei giochi Olimpici”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Questa matina Tuttosport scrive della situazione rinnovo con il Torino per Wilfred Singo. L'esterno ivoriano si è fin da subito messo a disposizione del nuovo allenatore Ivan Juric tagliandosi addirittura alcuni giorni di vacanza per iniziare a conoscere il tecnico ex Verona. Questa scelta è stata presa perché nel giro di pochi giorni Singo dovrà lasciare il ritiro di Santa Cristina per unirsi ai suoi compagni di nazionale per le Olimpiadi. Nel frattempo la società granata sta lavorando per rinnovare il contratto del classe 2000 fino a giugno 2025 con l'ingaggio che verrebbe più che triplicato.