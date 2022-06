Tuttosport: “Torino, per la difesa ci sono gli obiettivi Nelsson e Okoli”

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul mercato del Torino. La società granata è al lavoro per rinforzare la rosa e per sostituire i giocatori in partenza. Bremer è uno di quelli sempre più vicino all'addio ai colori granata e per trovare un degno sostituto il Toro ha puntato un paio di obiettivi. Secondo il quotidiano piemontese, la dirigenza granata avrebbe messo nel mirino il difensore del Galatasaray Victor Nelsson e il centrale dell'Atalanta Caleb Okoli. Per riuscire ad eseguire un colpo in entrata prima sarebbe utile cedere un giocatore e in questo senso Vagnati vorrebbe accelerare l'uscita di Bremer. Il brasiliano continua ad essere un obiettivo del Tottenham dopo che l'Inter ha confermato Bastoni. Oltre al club inglese, sulle tracce del numero 3 del Torino ci sono sempre anche il Milan e l'Inter.