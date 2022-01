Tuttosport: “Toro, Ricci e Pellegri per il progetto giovani di Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo Pietro Pellegri dal Monaco, Samuele Ricci è un altro colpo firmato Vagnati: centrocampista classe 2001 dell'Empoli, sembrerebbe arrivare alla corte di Juric - dopo lo stage in nazionale con Mancini - in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Una trattativa che lo legherà al club granata fino al 2025. "Segna poco - scrive Tuttosport - un gol al Bologna, ma il suo mestiere è la circolazione di palla davanti alla propria difesa. In prospettiva, Ricci può essere ciò che Veloso, non a caso esempio di regista ideale citato da Juric, ha rappresentato per l’allenatore croato al Genoa prima e al Verona poi. Sì, è con questi profili che Vagnati e Cairo dimostrano di volersi fidare del corso inaugurato dall’ex tecnico gialloblù". Sulle uscite invece, Baselli è pronto per raggiungere Mazzarri al Cagliari, così come Kone andrà al Crotone, e Verdi sembrerebbe essere indirizzato verso la Salernitana. Pellegri (oggi svolgerà le visite mediche allo Stadio Olimpico Grande Torino) e Ricci, sì, ma Vagnati non si ferma: nel mirino del Toro adesso c'è Gatti del Frosinone. I granata hanno offerto 7 milioni, respinti però dal club del giocatore, che invece ne chiede 10. Che questi rinforzi servano a migliorare la qualità del Toro non si mette in dubbio, ma ora il problema è l'ultimo quarto d'ora di gara: "È un quarto d'ora granata al contrario, l'ultimo delle partite del Torino. Quindici minuti (al netto dei recuperi) spesso fatali alla squadra di Ivan Juric che, oltre a migliorare dal punto di vista realizzativo, dovrà duplicare la dose di concentrazione nel finale, soprattutto se in vantaggio. [...] Negli ultimi 15 minuti, presi 9 gol e persi 9 punti".