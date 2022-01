Torino, match day: alle 15:00 in campo con il Sassuolo

Il programma di giornata per i granata di Juric: scocca l'ora della sfida ai neroverdi di Dionisi

E' match day per il Torino di Ivan Juric. Dopo la trasferta di Genova, i granata tornano tra le mura amiche dell'Olimpico per affrontare il Sassuolo nella quarta giornata del girone di ritorno. La formazione di Dionisi arriva oggi - domenica 23 gennaio - a Torino per vendicare la sconfitta dell'andata, quella di Juric vuole continuare la striscia positiva di risultati ottenuti nel 2022 (solo vittorie, contro Fiorentina e Sampdoria). Il calcio d'inizio è in programma questo pomeriggio alle 15:00. Come sempre potrete seguire la partita tramite la diretta testuale di Toro News, insieme a tutti gli aggiornamenti di pre e postpartita.