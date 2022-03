Atalanta-Torino, il club bergamasco ricorre al Collegio di Garanzia

I bergamaschi chiedono il 3-0 a tavolino

L'Atalanta non ci sta. I bergamaschi presentano infatti ricorso all'ultimo grado della giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia del Coni, per chiedere il 3-0 a tavolino nel match non disputato con il Torino lo scorso 6 gennaio. In quello che avrebbe dovuto essere il primo incontro del 2022 per le due società, i granata non raggiunsero il Gewiss Stadium, in quanto soggetti ad obbligo di quarantena dall'Asl locale.

IL RICORSO - Il ricorso dell'Atalanta riprende sulla falsa riga quello presentato dall'Inter per la gara non disputata il 6 gennaio con il Bologna, (anche in quel caso gli emiliani furono impossibilitati a presenziare all'incontro causa quarantena). Più precisamente, la richiesta dei bergamaschi è quella "di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l'Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.".