Atalanta-Torino: precedenti in equilibrio. E quel 3-3 dell’anno scorso…

In Serie A il bilancio è in perfetta parità. Negli ultimi anni, in casa della Dea, sono arrivate più vittorie granata che sconfitte

Luca Bonello

Quella del giorno dell'Epifania sarà la sfida ufficiale numero 126 tra Atalanta e Torino della storia, la 64^ in casa della Dea, dove lo storico dei precedenti è pressoché in equilibrio: 21 volte i nerazzurri hanno infatti sconfitto in casa i granata, mentre in 20 occasioni sono stati battuti. 22 sono stati i pareggi. In perfetta parità è invece il bilancio relativo ai soli incontri disputati in Serie A dal 1929, anno in cui è stato abolito il format a gironi, ad oggi. Esso infatti recita: 16 vittorie Torino, 16 vittorie Atalanta e 21 pareggi.

ULTIMO INCONTRO - L'ultimo Atalanta-Torino risale al 6 febbraio 2021, quando, in un Gewiss Stadium deserto causa Covid, i granata allenati da Nicola conquistarono un clamoroso pareggio. La Dea passò infatti in vantaggio dopo 14' con una rete di Ilicic, per poi allungare poco dopo con l'autorete di Sirigu (19') ed il gol di Muriel (21'). Pareva essere il preludio ad un remake del 0-7 di un anno prima, ma i granata, colpiti nell'orgoglio e vogliosi di rivalsa dopo la figuraccia del 2020, risposero con due reti prima dell'intervallo. Iniziò Belotti, convergendo in rete la respinta di Gollini al calcio di rigore dello stesso Gallo, e continuò Bremer, dopo una mischia furibonda in area nerazzurra. Nella ripresa arrivò poi l'aggancio, con Federico Bonazzoli che prese il tempo a tutti in area di rigore e di testa portò il Toro al pareggio. Da lì alla fine furono minuti di fuoco ma il risultato non cambiò più: Atalanta-Torino si concluse 3-3.

EQUILIBRIO RECENTE - L'equilibrio di risultati nella storia delle sfide tra Atalanta e Torino in casa nerazzurra trova conferma anche solamente prendendo in considerazione gli incontri tra le due squadre disputati dal 2012, anno in cui i due club si sono ritrovati in Serie A, ad oggi. In totale, le partite giocate sono state 9 ed il bilancio recita: 3 vittorie Atalanta, 2 pareggi, 4 vittorie Torino. L'ultima vittoria granata risale al 1° settembre 2019, quando, al Tardini di Parma, con le reti di Bonifazi, Berenguer ed Izzo, il Toro di Mazzarri sconfisse 2-3 la Dea allenata da Gasperini. Partita molto soddisfacente per i granata anche quella del 2012: 1-5 fu il risultato finale e i marcatori furono Gazzi, Stevanovic, D'Ambrosio e Bianchi, il quale, grazie alla doppietta segnata quel giorno, raggiunse i 70 gol segnati in maglia Toro nella sua carriera.