Belotti e quel trend contro la Roma: tre gol negli ultimi tre incontri

I giallorossi sono la quinta squadra contro cui il “Gallo” ha segnato di più: 6 in 12 partite di Serie A, di cui ben 3 nelle ultime 3 partite

TREND - Un trend decisamente positivo quello fatto registrare fin qui del capitano del Torino, che contro i giallorossi ha anche segnato tre reti negli ultimi tre scontri diretti in Serie A. Tre gol segnati però interamente all'Olimpico di Roma dal "Gallo": autore di una doppietta nello 0-2 del 5 gennaio 2020 e di un gol singolo nel match d'andata di quest'anno, vinto dalla squadra di Fonseca per 3-1 il 17 dicembre 2020. In mezzo lo scoppiettante 2-3 in favore dei giallorossi del luglio scorso, che vide andare in rete per il Torino Singo (al suo primo gol in Serie A) e Berenguer. In quella partita, però, Belotti non fu in campo, perchè - a salvezza acquisita - il tecnico Longo decise di dargli un turno di riposo.