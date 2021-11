Brekalo illumina il Torino e chiarisce: “Il mio gol? Provato in allenamento”

Il trequartista granata segna il terzo gol nelle ultime sei gare e prende in mano la squadra

Gualtiero Lasala

Il Torino ha vinto contro l’Udinese per 2-1 nel Monday Night, ritrovando il successo dopo lo scivolone contro lo Spezia. Una partita seria e gagliarda, quella dei granata, conclusa con una certa sofferenza nel finale di gara. Tra le stelle che hanno brillato nella serata di ieri c’è l’autore del primo gol, Josip Brekalo, capace di realizzare una rete di prima intenzione dalla distanza, lasciando impietrito Silvestri. La sua è stata una gara sopra le righe, che ha messo in luce il suo talento. Brekalo tornava da un infortunio, che ora si può ritenere definitivamente alle spalle: "Ho avuto un problema al polpaccio, una parte del corpo che è sempre particolare e richiede molta operazione – ha detto il numero 14 granata -. Lo staff medico granata mi ha curato molto bene. In Nazionale è stato bello, ho giocato venti minuti nella gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali, che è un sogno che si avvera per me".

MAGIA - "Il mio gol è stato un momento magico" ha commentato proprio Brekalo dopo la partita, aggiungendo anche che la rete non è arrivata per caso: "E’ stato uno schema provato in allenamento – sono state le sue parole a Torino Channel -: cercare Belotti in profondità e arrivare primi sulla seconda palla. Lui è stato bravo a fornirmi quel pallone e io ho calciato di prima cogliendo di sorpresa gli avversari. E’ stato un momento magico e sono contento che sia stato un gol che ha aiutato la squadra a vincere". La felicità negli occhi del giovane attaccante è la stessa che si legge in quelli dei tifosi, che lo hanno applaudito molto quando è uscito lasciando spazio a Pjaca. "Sono stato molto felice di aver segnato di fronte ai tifosi – ha detto il croato -. La partita è stata molto difficile, sono contento di aver dato il mio contributo".

CASA – Brekalo, infortunio a parte, sta vivendo un autunno positivo. Il trequartista di Juric ha segnato tre gol nelle ultime sei sue apparizioni, trovando la rete sempre allo stadio Olimpico "Grande Torino" (contro Genoa e Udinese). Questo testimonia come si senta anche molto a suo agio quando gioca davanti ai tifosi granata. Ma non è il solo fattore da considerare. Infatti Brekalo ha segnato gli ultimi due gol con gli ultimi due tiri nello specchio, dopo che ne aveva realizzato soltanto uno con tutti i sette precedenti in questa Serie A. È la dimostrazione che il numero 14 sta migliorando la precisione sotto porta nelle ultime partite, aspetto su cui in altre occasioni aveva lasciato un po’ a desiderare (viene in mente anzitutto la partita di Napoli, quando si fece ipnotizzare da Ospina divorando una buona occasione). Un giocatore che sta crescendo, che piace molto a Juric e a tutto il mondo granata: continuando su questa strada si può costruire le basi per una stagione ottima.