Cagliari-Torino 1-1, Ansaldi: “Abbiamo fame, la vittoria non tarderà ad arrivare”

Al termine di Cagliari-Torino, Cristian Ansaldi ha commentato la prestazione dei granata di fronte ai microfoni del club granata. "Sono contento di aver giocato - ha esordito l'esterno argentino, al rientro dall'infortunio - perché dopo più di un mese fuori mi mancava il campo.Sapevamo che quella di questa sera sarebbe stata una partita molto dura, una battaglia. Dobbiamo continuare a lavorare: siamo sulla strada giusta e la vittoria non tarderà ad arrivare. In queste ultime partite stiamo giocando bene e si vede la nostra fame: quello che ci sta mancando è solo qualche gol in più, ma lo spirito è quello giusto".