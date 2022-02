Da Mazzola e Loik ai fratelli Ballarin: il Grande Torino richiama il Venezia

Mazzola e Loik, dopo aver vinto la Coppa Italia in laguna, nel 1942 sposarono la causa granata. Originari di Chioggia sono Aldo e Dino Ballarin

Per la prima volta il Venezia farà visita al Torino presso lo stadio Olimpico "Grande Torino". L’ultimo precedente in casa granata risale, infatti, ai tempi dello stadio “Delle Alpi”, era il 2004. La considerazione non è casuale, soprattutto se si pensa alla nuova denominazione che lo stadio ristrutturato per le Olimpiadi del 2006 ha assunto a partire dal 2016. Il Venezia lega il proprio nome al Grande Torino, in modo quasi indissolubile e probabilmente come nessun’altra squadra in Serie A, tanto che all'andata i due presidenti, Urbano Cairo e Duncan Niederauer, presso lo stadio "Penzo" commemorarono la memoria del Grande Torino. In primo luogo perchè dalla squadra lagunare arrivarono sotto la Mole Valentino Mazzola ed Ezio Loik. Il capitano granata e la forte mezzala di Fiume sposarono la causa granata nell’estate 1942 e da quel momento iniziarono a scrivere pagine leggendarie con il Torino. Racconta la leggenda che l'ultima partita del campionato 1941/1942 si svolse a Venezia il 31/05/1942 e vide la presenza del Presidente del Torino, Ferruccio Novo. Il match finì 3-1 per i lagunari, con i granata che persero così l'opportunità di vincere lo scudetto a favore della Roma. E Novo, alla fine della partita, scese negli spogliatoi per consegnare al Presidente del Venezia Bennati un assegno di 1.200.000 Lire col patto che i due campioni giocassero nel Torino a partire dal campionato successivo. In quel modo, segretamente, Novo aveva anticipato la Juventus che aveva fatto una prima offerta di 800.000 Lire giudicata insufficiente dai Lagunari.