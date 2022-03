eSerieA, il Torino supera il Venezia e si qualifica per la Final Eight

Milan, Salernitana e Sampdoria sono le altre tre prime squadre qualificate alla fase finale della competizione

Il Torino FC Esports Team accede alla fase finale della ESerieA Tim, il torneo del videogioco Fifa 22 dedicato al campionato italiano. I granata, rappresentati da Francesco Pio Tagliafierro (Obrun2002 è il nickname nel gioco), hanno superato il Venezia nella doppia sfida di qualificazione, vincendo 2-0 la gara d'andata e pareggiando a reti inviolate quella di ritorno. Per la somma dei risultati, il Torino ha quindi conquistato l'accesso alla Final Eight della competizione e, in quanto vincitore della gara del Winner Bracket, sarà testa di serie al momento dell'estrazione del tabellone