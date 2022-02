Giudice Sportivo: Mandragora salta il Cagliari. Nessuna assenza tra i sardi

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la ventiseiesima giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto dopo la ventiseiesima giornata di Serie A . In vista della prossima sfida con il Cagliari, Ivan Juric non avrà a disposizione lo squalificato Rolando Mandragora ammonito nel derby con la Juventus (quinta sanzione). Nessuna assenza tra le fila dei rossoblu.

Per quanto riguarda le società, invece, squalificati per una giornata Bennacer (Milan), Bereszynski (Sampdoria), Candreva (Sampdoria), Casale (Verona), Demiral (Atalanta), Djimsiti (atalanta), Gunter (Verona), Manaj (Spezia) e Milenkovic (Fiorentina). Due giornate poi a Josè Mourinho e 20mila euro di multa per "avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonché per essere entrato, all'atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo". Squalificato un turno anche Gian Piero Gasperini "per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo"