I pagelloni di metà stagione dei trequartisti: Pjaca-Brekalo, classe discontinua

Arrivato last minute a Torino nella sessione estiva, Josip Brekalo si è presentato ai tifosi granata nel match con il Sassuolo. Una gara in cui ha messo in luce le sue qualità: dribbling, spunti offensivi e giocate imprevedibili. Ciò che chiedeva Juric. Nel corso del girone d'andata si è confermato, diventando il giocatore che ha creato più occasioni da gol in assoluto in rosa (23). A livello realizzativo sono 3 le reti segnate: la prima col Venezia, la seconda decisiva col Genoa e infine il colpo da biliardo rifilato all'Udinese. Inoltre è nella top5 dei giocatori granata che hanno percorso più kilometri fin qui. Ora manca l'ultimo tassello: un maggior apporto nel numero di gol.