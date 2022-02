Il Toro e il tabù delle gare prima del derby: una sola vittoria nelle ultime sei

L'ultimo successo nel 2019 contro il Milan, contro il Venezia non bisognerà commettere l'errore di giocare con la testa alla stracittadina

TENDENZA NEGATIVA - Nelle ultime tre stagioni il Toro ha vinto solamente una volta la gara che precedeva il derby contro la Juventus. L'ultimo successo in tal senso risale all'aprile del 2019, quando i granata di Mazzarri si imposero 2-0 sul Milan e si presentarono la settimana successiva all'Allianz Stadium (1-1, reti di Lukic e Ronaldo). Nelle restanti cinque sfide sono invece arrivati due pareggi e tre sconfitte. Sempre nel 2018/2019 il Toro pareggiò 0-0 a San Siro, mentre la stagione successiva arrivarono due sconfitte contro la Lazio (4-0 e 1-2). Non è andata meglio lo scorso anno: all'andata i granata di Giampaolo non riuscirono ad andare oltre il 2-2 contro la Sampdoria, al ritorno a Marassi la squadra di Nicola cadde invece 1-0. Per ritrovare un doppio successo nelle gare precedenti il derby bisogna tornare al 2017/2018 con un doppio successo contro l'Udinese (2-3 con Mihajlovic all'andata e 2-0 con Mazzarri al ritorno). Ai granata non è andata meglio nella stagione in corso: all'andata la gara contro il Venezia terminò 1-1, ma va riconosciuta l'attenuante di aver affrontato la gara con gli uomini contati e di aver giocato con l'uomo in meno il finale per l'espulsione di Djidji.

OCCASIONE VENEZIA - Tornando ad oggi, la gara contro i lagunari sarà un test importante da non sbagliare, prima di tutto per dare una risposta importante dopo il passo falso dell'ultima giornata. La squadra dovrà dunque dimostrare di non essere distratta dal derby in arrivo, cosa che aveva invece lasciato intendere ad esempio il gesto di Buongiorno a Udine. Il centrale scuola Toro avrebbe voluto saltare la gara col Venezia per togliersi la diffida e giocare il derby: un peccato di gioventù, che al tempo stesso dimostra anche quanto il giocatore ci tenga a non mancare in un appuntamento che evidentemente reputa molto importante. Arrivare alla gara con i lagunari con la testa già al derby sarebbe però controproducente. Anche perché, sarà pur banale dirlo, ma vincere aiuta a vincere e presentarsi all'Allianz Stadium con tre punti in più in tasca sarebbe un'ulteriore iniezione di fiducia.