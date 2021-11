Irlanda del Nord-Italia 0-0: Azzurri ai playoff, mezzora nella ripresa per Belotti

Il Gallo in campo nel secondo tempo per cercare di sbloccarla, ma non ha avuto occasioni nitide per battere a rete

Redazione Toro News

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini delude anche contro l'Irlanda del Nord. Gli Azzurri non riescono a sfondare il muro verde dei padroni di casa e perdono il primo posto nel girone. La Svizzera supera 4-0 la Bulgaria e vola dunque al Mondiale, mentre l'Italia dovrà ancora passare dai playoff per strappare il pass per il Qatar.

Escluso dall'undici iniziale in favore di una squadra senza centravanti di ruolo, Belotti è stato chiamato in causa nel secondo tempo. Con la partita bloccata sullo 0-0 ed il contestuale vantaggio della Svizzera che avrebbe costretto gli Azzurri a passare dai playoff, Mancini ha optato per inserire il Gallo al 63'. Il centravanti granata non ha però avuto grandi occasioni per colpire, penalizzato anche da una squadra che ha faticato a costruire palle gol nitide e si è affidata a lanci lunghi che non hanno particolarmente impensierito la retroguardia avversaria. Il cammino per il Mondiale in Qatar dovrà quindi passare dagli spareggi.

PLAYOFF - L'Italia conoscerà il prossimo avversario negli spareggi dopo il sorteggio che verrà effettuato il 26 novembre. Gli Azzurri saranno inseriti in un girone di 4 squadre, all'interno dei quali verrà inserita - oltre all'Italia - un'altra testa di serie. Ci saranno due turni di gare secche, nel primo dei quali - in programma per il 24-25 marzo - non si potranno affrontare le 2 teste di serie, a cui spetta anche il diritto di giocare in casa. Il turno finale e decisivo invece è fissato per il 28-29 marzo tra le vincenti delle semifinali. Il campo verrà stabilito tramite sorteggio.