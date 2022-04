Juric e le motivazioni: “Non vedo il minino calo, la squadra ha attaccamento”

Il tecnico granata questa mattina ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera con la Lazio: "Io vedo la squadra che lavora forte e spero faccia così fino alla fine"

"Non esiste che calino le mie motivazioni. Non credo che possa succedere, indubbiamente. Questo non è possibile": è stato chiaro il tecnico del Torino questa mattina nella conferenza stampa di presentazione al match ( QUI le dichiarazioni complete ) che i granata giocheranno domani sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il Toro - a quota 39 punti con una gara con l'Atalanta che dovrà recuperare mercoledì 11 maggio - è in una zona di classifica tranquilla e in queste ultime 7 partite di campionato c'è il rischio che la squadra possa non trovare le giuste motivazioni, ma Ivan Juric continuerà a tenere alta l'attenzione anche in allenamento per continuare il percorso di crescita di tutto il gruppo squadra.

CRESCITA DELLA SQUADRA- "La squadra finora - ha detto il tecnico croato in conferenza - ha dimostrato grande attaccamento, anche in allenamenti non vedo il minimo calo. Non mi sono mai soffermato sull'aspetto motivazionale, io vedo la squadra che lavora forte e spero faccia così fino alla fine". I ragazzi di Juric - come confermato dallo stesso allenatore - in allenamento stanno continuando a dare il massimo lavorando al cento per cento nonostante la salvezza sia stata praticamente raggiunta e l'Europa sia troppo lontana. Dopo Juventus, Inter e Milan, domani sera vedremo se allo stadio Olimpico di Roma il Torino di Ivan Juric riuscirà a fermare un'altra big in questo finale di stagione in cui la lotta per la vittoria dello scudetto e per un posto in Europa è più aperta che mai.