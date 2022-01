Juric scaccia la pressione: “Vedremo dove arriveremo, ma attenzione ai giudizi”

Il tecnico sugli obiettivi di questo Torino: "La squadra cresce, ma io vorrei che crescesse normalmente"

I risultati recenti del Torino hanno portato la squadra granata a ridosso della zona Europa, ma resta comunque un divario di pochi punti da colmare con il gruppetto Roma-Lazio-Fiorentina per entrare nel vivo della corsa europea. Questa distanza porta a credere che ogni gara sia un test per capire se questa squadra può ambire a quella dimensione. Un concetto che però non è condiviso da Ivan Juric, che, d'impatto, in conferenza stampa, ha risposto stizzito a chi gli chiedeva se la sfida con il Sassuolo rappresenti una prova di maturità: "Non mi piace la domanda, non rispondo neanche. Sembra sempre che il Toro debba fare qualcosa".