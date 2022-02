Juventus-Torino 1-0: la sblocca De Ligt, bianconeri avanti al 45’

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco all'Allianz Stadium

Alberto Giulini

Strada in salita per il Toro, in svantaggio al termine del primo tempo del 204° derby della Mole. De Ligt porta avanti i bianconeri su calcio d’angolo al 12’ (con la complicità di Vanja) dopo un buon inizio dei granata. Non un brutto primo tempo quello degli uomini di Juric, chiamati nella ripresa a trovare lo spunto giusto per centrare il pareggio. Fin qui il copione è quello spesso visto in trasferta contro le big, con i granata in grado di fare la partita ma senza trovare il colpo decisivo.

LE SCELTE - Nel Toro la grande novità di formazione è Belotti, titolare al centro dell'attacco. A supporto del Gallo la scelta ricade invece su Pobega per affiancare Brekalo. Pochi dubbi in mezzo al campo: Lukic e Mandragora si riprendono la titolarità dopo il turno di squalifica, sulle corsie ci sono Singo e Vojvoda. In difesa stringe i denti Djidji, che va a completare il terzetto con Bremer e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. Allegri risponde con il 4-3-3 e conferma il tridente Dybala-Vlahovic-Morata. In difesa la novità giunta a riscaldamento quasi ultimato è il forfait di Rugani, sostituito da Pellegrini con Alex Sandro spostato al centro della difesa.

LA CRONACA - In avvio sono subito i granata a manovrare, con il baricentro altissimo ed il solito uomo contro uomo a tutto campo. Ci prova subito Mandragora, che si inserisce palla al piede, ma il suo sinistro è debole. All’8’ è decisiva una deviazione in allungo col piede di Szczesny, che impedisce a Belotti il più facile dei tap-in su cross dalla sinistra di Brekalo. Due minuti più tardi si fa vedere la Juve in contropiede: Rabiot si invola verso la porta granata e col sinistro sfiora il palo. Al 12’ arriva il vantaggio dei bianconeri con De Ligt, che svetta sul secondo palo e batte un non impeccabile Milinkovic-Savic sul suo palo. Dopo lo svantaggio i granata sembrano perdere qualche certezza, con la Juve che ne approfitta per prendere campo e farsi vedere con più insistenza nella metà campo granata. Il Toro riprende coraggio dalla mezz’ora, trovando però i bianconeri attenti in fase difensiva. I granata chiudono in attacco, ma senza trovare lo sbocco giusto. Si va dunque al riposo con la Juve in vantaggio, ai granata nella ripresa servirà il giusto spunto nella trequarti avversaria per rendersi pericolosi dalle parti di Szczesny.