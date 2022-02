Juventus-Torino, i precedenti all’Allianz Stadium: granata mai oltre il pareggio

Score negativo dei granata in casa della Juventus: due pareggi gli unici risultati utili e tanti finali amari. L'ultimo gol granata all'Allianz è di Nkoulou

Irene Nicola

Quello di venerdì - 18 febbraio - sarà il decimo derby della Mole che verrà disputato all'Allianz Stadium. Uno stadio che per il Torino è stato spesso privo di soddisfazioni e a volte quasi stregato. Ci sono voluti infatti, dall'esordio sul nuovo campo nel 2012, cinque anni per far sì che i granata riuscissero a strappare un punto in trasferta. E da allora il miglior risultato è stato comunque un pareggio. La vittoria all'Allianz non è mai arrivata.

I NUMERI - Sono i precedenti in casa della Juventus a testimoniare lo score negativo dei granata. Su 9 gare totali sono infatti arrivate 7 sconfitte e 2 soli pareggi. Zero, come dicevamo, il numero di vittorie. 20 gol subiti, 6 quelli siglati. La prima del Torino all'Allianz - allora ancora Juventus Stadium - coincise con il primo derby della Mole dopo il ritorno dei granata in Serie A, era l'1 dicembre 2012. La partita fu come sempre sentitissima e si chiuse con un netto 3-0 a favore dei bianconeri, che avevano anche l'uomo in più dopo l'espulsione di Glik - diventato poi uomo simbolo del derby - per il discusso intervento a centrocampo su Giaccherini. Bisognerà aspettare il 30 novembre 2014 per vedere i tifosi granata esultare per un gol del Torino in casa della Juventus, rete che peraltro mancava complessivamente nel derby dal 2002 - gli ultimi a segnare furono Ferrante e Cauet per i granata. E' un gol storico quindi quello del 2014 firmato da Bruno Peres, che si invola con una cavalcata palla al piede che parte dall'area di rigore granata per arrivare fino a quella bianconera con conclusione finale di potenza col destro che prima scheggia il palo e poi gonfia la rete. Non bastò comunque per completare la rimonta e allo Stadium finì 2-1 in favore dei bianconeri con rete di Pirlo al 94'. L'anno successivo un'altra perla, che però anche in questo caso non portò punti: quella di Bovo, che dopo aver sbagliato la punizione, ribadì in rete con uno splendido mancino. Finì ancora 2-1, con gol finale di Cuadrado.

I PAREGGI - Il primo risultato utile per il Torino all'Allianz Stadium arriva invece il 6 maggio 2017. Allora in panchina c'era Mihajlovic e per la prima volta furono i granata ad andare in vantaggio nella nuova casa bianconera. Il Torino si portò infatti sull'1-0 al 49' con un magnifico gol di Ljajic su punizione. Non bastò comunque per vincere un derby che si accese dopo l'espulsione di Acquah per un intervento - duro ma sul pallone - ai danni di di Khedira. I granata rimasero in 10 e subirono la beffa finale conl gol di Higuain in pieno recupero. L'ultimo risultato utile arrivò un paio d'anni dopo, il 3 maggio 2019. In panchina c'era Mazzari e per la seconda volta furono i granata a passare in vantaggio con Lukic, bravo a sfruttare l'errore di Pjanic e una disattenzione collettiva della difesa bianconera. Anche in questo caso però la vittoria sfumò nel finale, quando all'84' Cristiano Ronaldo siglò l'1-1.

I FINALI - Se c'è quindi un altro dato che si può estrapolare dai precedenti all'Allianz Stadium è quello relativo ai finali di gara, che spesso hanno punito i granata. Lo testimonia anche l'ultimo derby, andato in scena il 5 dicembre 2020. Anche in questo caso il vantaggio è granata con Nkoulou lesto a sfruttare, sugli sviluppi di un angolo battuto da Ansaldi, il tocco di Meité per ribadire in porta. Nell'ultimo quarto d'ora cambia però tutto con McKennie al 77' e Bonucci all'89' che rimontano i granata portando il punteggio sul 2-1 a favore dei bianconeri. Non è però il primo ko subito nel finale dal Torino. In 7 derby sui 9 totali all'Allianz i granata hanno subito 7 gol, uno a partita, negli ultimi 10'; 3 di questi arrivati in pieno recupero, 4 tra 84' e 90'. Venerdì - 18 febbraio - il Torino dovrà fare attenzione anche ai minuti finali per evitare beffe che in questa stagione si sono già viste e sono costate anche punti preziosi.