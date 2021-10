La moviola di Torino-Genoa 3-2: tiro-cross di Linetty, autogol da annullare?

Djidji colpisce Vasquez ad inizio azione, Abisso al VAR annulla l’autogol

Passiamo alla cronaca degli episodi: Abisso abusa del silent check in occasione del secondo gol granata per presunto fallo di Brekalo che non c’è. Lo stesso Abisso interviene al 13’ del secondo tempo per annullare l’autogol di Vasquez (sarebbe valso il 3-0 per il Torino) per un precedente contrasto tra il messicano del Genoa e Djidji. Contatto al limite, ma neanche il più audace dei tifosi genoani avrebbe chiesto l’annullamento. Destro, invece, segna il 2-1 in posizione regolare: Buongiorno e Djidji salgono in ritardo lasciandolo in gioco.