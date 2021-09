La probabile formazione del Torino: ballottaggio Pjaca-Brekalo, c’è Pobega

La probabile formazione che domani sfiderà la Salernitana all'Olimpico: parte Pobega dal primo minuto, in attacco titolare Sanabria.

Domani alle 15 la terza partita del campionato per il Torino di Juric , che all' Olimpico sfiderà la neo promossa in Serie A Salernitana di Castori . La squadra di Salerno è reduce dall'ultimo acquisto di calciomercato, l'ex Fiorentina Franck Ribery , che già domani potrebbe debuttare con il club campano. Il Torino, che ha recuperato tutti i giocatori impegnati nelle nazionali, cercherà di conquistare la prima vittoria stagionale, dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. Il modulo del tecnico croato, come al solito, è il 3-4-2-1.

Chi gioca? - Il posto tra i pali sicuramente è affidato a Milinkovic-Savic che ha fin qui convinto Juric. In difesa torna Bremer al centro e l’assenza di Izzo rilancia ancora una volta Djidji. Sulla sinistra Buongiorno è favorito su Rodriguez, che ha giocato molto con la Svizzera e potrebbe quindi riposare domani. A centrocampo, a fare l'esterno a destra sarà Singo, mentre a sinistra giocherà Ansaldi, favorito su Ola Aina (anche lui di rientro dagli impegni con la nazionale). All'interno, il posto sicuro è di Mandragora, che sarà affiancato probabilmente da Pobega, in vantaggio nel ballottaggio con il numero 10 granata Lukic. Sulla trequarti, un unico ballottaggio: Linetty verso la conferma; al suo fianco - come detto da Juric in conferenza - Pjaca o Brekalo. Come attaccante, dato l'infortunio di Andrea Belotti e la sicura assenza di Zaza, senza ombra di dubbio giocherà Sanabria.