La probabile formazione del Torino: idea Lukic esterno destro del 3-5-2

Verso il match / Nicola pensa a questa alternativa in emergenza, con Gojak e Linetty titolari

Davide Nicola prepara alcune sorprese per il derby della Mole, che è alle porte: domani alle 18 il Torino scenderà in campo in casa per affrontare la Juventus in una stracittadina molto importante per entrambe le squadre. Il tecnico del Toro Nicola dovrà fare a meno di Lyanco e Nkoulou in difesa e di Singo sulla fascia destra; i nazionali sono tutti a disposizione (tamponi tutti negativi). Il tecnico guiderà ancora un allenamento sabato mattina e poi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Per quanto riguarda il modulo di partenza, questo dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2. Nicola tiene vivo il 3-4-3, ma ad oggi soprattutto come soluzione da applicare a partita in corso.