Le reazioni social del Torino: i complimenti di Izzo e gli auguri al club

Il pareggio di ieri pomeriggio - giovedì 2 dicembre - contro l'Empoli ha lasciato l'amaro in bocca al Torino, partito col piede sull'acceleratore ma frenato dall'espulsione di Singo alla mezz'ora del primo tempo. In ogni caso sui social, in particolare Instagram, i giocatori granata hanno sottolineato ed esaltato lo spirito con cui la squadra ha saputo reagire alle difficoltà, portando a casa un punto da non disdegnare per come si erano messe le cose. In molti hanno poi fatto gli auguri al club per i suoi 115 anni di storia che ricorrono proprio oggi.