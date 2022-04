Juric pre Torino-Spezia: “Praet recuperato: può entrare a gara in corso”

Vigilia di Torino-Spezia: siamo collegati in diretta dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, alle 10.30 prenderà il via la conferenza stampa di Ivan Juric. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti per presentare la gara contro i liguri (fischio d'inizio domani, sabato 23 aprile, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino).

"Mi è piaciuto molto questo campionato, ci sono tanti allenatori che, seppur in vari modi, vanno verso la strada del dominio della partita e non della speculazione. C'è lo stile nostro che deriva da Gasperini, ma altri allenatori come Italiano hanno la stessa mentalità. Quella di cercare di andarsi a prendere le partite. All'estero si vede che la tendenza è quella di non speculare ma dominare. Però il campionato non è più eccellente perchè i migliori non sono più qui e il grandissimo talento si vede in altri campionato. Tuttavia, è stato un campionato molto interessante, e sta diventando più difficile proprio perchè tanti allenatori vogliono speculare un po' di meno e giocare un po' di più. La partita contro il Milan per me è stata l'esempio di questo, a livello di dinamicità e intensità".